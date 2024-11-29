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Пятница, 29 ноября 2024, 19:03 мск

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Банк России решил понизить курсы доллара и евро

Банк России понизил официальные курсы американской и европейской валюты на выходные и понедельник. Доллар подешевеет завтра на 1,84 рубля – до 107,7409 рубля, евро – на 1,83 рубля до 114,3149 рубля.

В то же время, как следует из данных Банка России, официальный курс юаня вырос ещё на 5,8 копейки – до 14,7233 рубля.

Ранее сегодня заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что регулятор видит признаки стабилизации на рынке валюты и каких-либо дополнительных мер не потребуется.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выразил уверенность, что «после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям».

Напомним, Минэкономразвития РФ в базовом сценарии, который заложен в бюджет, прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, в 2026 году – 100 рублей, в 2027 году – 103,2 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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