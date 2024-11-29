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Пятница, 29 ноября 2024, 18:02 мск

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В Центробанке увидели признаки валютной стабилизации

Обвал российской национальной валюты, который наблюдается в последние дни, не угрожает финансовой стабильности. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. По его словам, какие-либо экстренные меры принимать не требуется.

«Мы по-прежнему считаем, что фундаментальное значение имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом, и, действительно, волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке. В этом случае мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к покупке валютной выручки в рамках бюджетного правила», – пояснил зампред ЦБ.

«На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно, мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется», – подчеркнул Габуния.

Напомним, за последние десять дней американская и европейская валюта подорожали почти на 10 рублей. Официальный курс доллара на сегодня составляет 109,5782 рубля, евро – 116,1410.

Для сравнения: Минэкономразвития РФ в базовом сценарии, который заложен в бюджет, прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, в 2026 году – 100 рублей, в 2027 году – 103,2 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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