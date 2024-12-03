В Верховном суде предложили собирать долги по кредитам без суда

Механизм внесудебного взыскания долгов может быть расширен не только на сферу ЖКХ и налоги, но и на кредитную задолженность, считает председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Она предложила взыскивать небольшие долги перед банками в административном порядке, передает ТАСС.

В России готовы законопроекты о внесудебном порядке взыскания с граждан по налогам и сборам, а также жилищно-коммунальным платежам. Можно разгрузить суды еще больше и установить административный порядок взыскания долгов по кредитам, считает Подносова.

По ее данным, за девять месяцев 2024 года суды рассмотрели на 13,4% больше гражданских дел, чем в тот же период 2023 года. Это 23 млн дел, и значительное число из них – требования о взыскании задолженностей по налогам, кредитам, платежам ЖКХ.

«Предлагаю обсудить возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке. Соответствующие функции могли бы быть переданы, например, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, удостоверения которого на основании действующего законодательства имеют силу исполнительного документа», – сказала глава ВС России на заседании Совета судей РФ.

В сентябре общий объем кредитов с просрочкой превысил три триллиона рублей. Тогда же аналитики заявили, что россияне резко увеличили траты по кредитным картам. Граждане старались сохранить деньги на вкладах и счетах и списывали с кредиток повседневные траты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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