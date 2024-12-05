Путин ответил на угрозу Трампа о пошлинах для БРИКС

В последние годы действия и решения США заметно подорвали авторитет доллара как мировой резервной валюты. Поэтому «естественным образом» уменьшилось его влияние и расчеты с его участием, заявил президент РФ Владимир Путин.

Так глава государства прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины против товаров из стран БРИКС за политику отказа от доллара. О подготовке санкций для стран, отказавшихся от доллара, стало известно в конце апреля.

Путин подчеркнул, что пока Трампа не было у власти, доля США в мировой экономике сократилась и продолжает снижаться, а это имеет свои последствия. Свой отпечаток наложило и использование доллара как инструмента политической, «а может быть даже и вооруженной борьбы».

«Вновь избранный президент четыре года не был в Белом доме. Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. Доля США в мировой экономике сокращается, и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже сокращается естественным образом, происходят процессы, связанные с применением других инструментов», – приводит слова Путина ТАСС.

Китай в ответ на угрозу Трампа заявил о намерении укреплять сотрудничество со странами в рамках БРИКС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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