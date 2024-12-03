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МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Фото Pixabay

Власти Китая продолжат укреплять сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы Трампа о введении 100% пошлин для всех стран-участниц БРИКС.

«Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Как отметил Линь Цзянь, страны БРИКС выступают взаимовыгодное сотрудничество и не участвуют в блоковой конфронтации.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100%, если те не откажутся от плана по созданию альтернативной доллару валюты.

Представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла, комментируя заявление Трампа, указал, что страны БРИКС не планируют создавать собственную валюту. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока преждевременно.

Пекин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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