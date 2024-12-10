ЦБ объяснил резкое падение рубля в ноябре

В Центробанке России объяснили причины резкого падения рубля в ноябре. К заметному ослаблению российской национальной валюты привели новые американские санкции и действия ряда компаний из нефинансового сектора, скупавших валюту для погашения обязательств перед банками. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ.

Как отметили в Центробанке, в ноябре чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в сравнении с октябрем сократились на 23%, составив 8 млрд долларов.

«На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля; в целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню», – указывается в обзоре.

Для снижения волатильности и стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор приостановил покупку валюты до конца 2024 года. В итоге в декабре рубль начал укрепляться. По данным ЦБ, «с 1 по 7 декабря рубль укрепился на 7,7% относительно доллара США, полностью отыграв ослабление конца ноября».

При этом, как заявил регулятор, динамика валютного курса в среднесрочной перспективе «будет определяться фундаментальными факторами».

Отметим, что регулятор установил официальный курс доллара на 10 декабря на уровне 99,38 руб, что на 5 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1,2 руб. до 105,10 руб.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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