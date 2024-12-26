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Четверг, 26 декабря 2024, 18:18 мск

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Центробанк Турции впервые почти за два года понизил ключевую ставку: теперь будет чуть ниже 50%

Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку – до 47,50% с 50%, которая сохранялась почти девять месяцев.

Судя по официальным заявлениям, высокой ключевой ставкой Центробанк пытался удержать инфляцию. Однако согласно последним опросам, темпы роста цен в Турции сохраняются на уровне более 40%.

Напомним, Банк России таким же образом пытается бороться с инфляцией. Ключевая ставка пока сохранена на уровне 21%.

Анкара, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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