Центробанк Турции впервые почти за два года понизил ключевую ставку: теперь будет чуть ниже 50%

Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку – до 47,50% с 50%, которая сохранялась почти девять месяцев.
Судя по официальным заявлениям, высокой ключевой ставкой Центробанк пытался удержать инфляцию. Однако согласно последним опросам, темпы роста цен в Турции сохраняются на уровне более 40%.
Напомним, Банк России таким же образом пытается бороться с инфляцией. Ключевая ставка пока сохранена на уровне 21%.
Анкара, Светлана Антонова
© 2024, РИА «Новый День»