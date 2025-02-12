ЦБ: уровень фальшивомонетничества в России оказался минимальным

В России снижается уровень фальшивомонетничества. В 2024 году выявлено минимальное за последнее время число поддельных денег. Об этом сообщает Центробанк РФ.

«Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, снизился по сравнению с 2023 годом и составил 1 подделку на 1 млн банкнот, находящихся в обращении», – говорится в сообщении.

За прошлый год регулятор выявил в банковской системе 8 240 поддельных денежных знаков, из них 5 292 – поддельные пятитысячные банкноты, 2 215 – банкноты номиналом 1000 рублей и 382 – банкноты номиналом 2000 рублей, а также четыре фальшивые десятирублевые купюры.

При этом фальшивомонетчики продолжают подделывать и монеты, в 2024 году было выявлено 77 десятирублевых и 56 пятирублевых монет.

«Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе», – отметили в ЦБ.

Кроме того, за прошлый год выявлено 1 875 фальшивых купюр других государств, из них 1 742 – доллары США, 116 – евро, 11 – юани, 5 – норвежские кроны и одна банкнота британского фунта стерлингов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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