Официальный курс доллара опустился до 94 рублей

Банк России вновь понизил курсы основных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 13 февраля. Американский доллар стал дешевле 95 рублей.

В частности, курс «американца» уменьшился на 1,75 рубля – до 94,0485 рубля, евро – на 1,18 рубля до 98,0119 рубля.

Как следует из данных Центробанка, официальный курс юаня опустился почти на 26 копеек – до 12,7702 рубля.

По оценке аналитиков, укрепление рубля может быть связано с превышением предложения валюты над спросом в условиях конвертации валютной части свободных денежных средств в рубли компаниями, попавшими под санкции США против нефтегазового сектора РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube