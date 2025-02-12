Официальный курс доллара опустился до 94 рублей

Банк России вновь понизил курсы основных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 13 февраля. Американский доллар стал дешевле 95 рублей.
В частности, курс «американца» уменьшился на 1,75 рубля – до 94,0485 рубля, евро – на 1,18 рубля до 98,0119 рубля.
Как следует из данных Центробанка, официальный курс юаня опустился почти на 26 копеек – до 12,7702 рубля.
По оценке аналитиков, укрепление рубля может быть связано с превышением предложения валюты над спросом в условиях конвертации валютной части свободных денежных средств в рубли компаниями, попавшими под санкции США против нефтегазового сектора РФ.
Москва, Светлана Антонова
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