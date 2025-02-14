Центробанк РФ снова не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в заявлении ЦБ.

Свое решение регулятор обосновал тем, что «текущее инфляционное давление остается высоким». «Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», – отметили в Центробанке.

Вместе с тем, по оценке ЦБ, «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году».

В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре, указал регулятор.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 21 марта.

Годовая инфляция, по оценке регулятора на 10 февраля, составила 10%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к целевому показателю 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Напомним, 20 декабря прошлого года ЦБ также не стал менять ключевую ставку. Ставка на уровне 21% годовых была установлена 25 октября.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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