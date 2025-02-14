российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 февраля 2025, 14:52 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Центробанк РФ снова не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в заявлении ЦБ.

Свое решение регулятор обосновал тем, что «текущее инфляционное давление остается высоким». «Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», – отметили в Центробанке.

Вместе с тем, по оценке ЦБ, «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году».

В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре, указал регулятор.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 21 марта.

Годовая инфляция, по оценке регулятора на 10 февраля, составила 10%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к целевому показателю 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Напомним, 20 декабря прошлого года ЦБ также не стал менять ключевую ставку. Ставка на уровне 21% годовых была установлена 25 октября.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Официальный курс доллара упал на 3 рубля / По факту Банк России поддержал западные санкции – депутат Госдумы / В Госдуме раскрыли суть политики Набиуллиной: Центробанк снова шантажирует правительство РФ / В России вдвое выросло число мошенников на рынке ценных бумаг / ЦБ: уровень фальшивомонетничества в России оказался минимальным / В России предложили вернуть изображение флага на купюрах / Резервы России в золоте превысили $200 млрд / Эксперты ЦБ сочли высокой инфляцию в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,