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Вторник, 25 февраля 2025, 19:36 мск

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Банковский сектор в России увеличил прибыль в 1,5 раза по сравнению с декабрем

Чистая прибыль банковского сектора в России по итогам января 2025 года составила 286 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата декабря (187млрд руб), но годовом выражении сумма снизилась почти на 20%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

В ЦБ пояснили, что более высокий результат января в сравнении с декабрем в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов на 244 млрд рублей (до 243 млрд рублей, -50% к декабрю), так как в конце года банки увеличили затраты на маркетинг и персонал. В частности, некоторые банки перенесли выплаты вознаграждений с начала 2025 на декабрь 2024 года из-за увеличения НДФЛ с января 2025 года.

В январе 2024 года прибыль российского банковского сектора составила 352 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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