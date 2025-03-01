На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на оформление кредитов

На портале госуслуг начал работать сервис, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов, сообщает Минцифры. 1 марта вступил в силу закон, согласно которому граждане смогут устанавливать самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов и микрозаймов. Возможен полный отказ от кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления. Мера вводится для борьбы с мошенниками.

В кредитной истории тех, кто подал соответствующее заявление в квалифицированные бюро кредитных историй, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или займа.

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на «Госуслугах». «Понадобится электронная подпись. Создать ее можно в приложении «Госключ». Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников», – говорится в сообщении ведомства.

Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. При необходимости можно установить новый запрет, отметили в Минцифры.

Установить самозапрет на потребительские кредиты и займы можно будет и через многофункциональные центры (МФЦ). Эта услуга станет доступной не позднее 1 сентября 2025 года.

Как уточнили в ведомстве, возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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