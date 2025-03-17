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Понедельник, 17 марта 2025, 21:50 мск

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Оплата импорта рублями выросла до рекорда

Доля рубля с декабря 2024 года составила больше половины в расчетах России за импортные товары и услуги, следует из анализа РИА «Новости» данных ЦБ.

В частности, доля рубля в последнем месяце 2024 года в импорте Россией товаров и услуг выросла до 50,4%, а в январе еще увеличилась – до 51,2%. Это максимальные значения для российской валюты в современной истории.

Вместе с тем в январе также выросла доля недружественных валют при оплате российскими компаниями поставок товаров из других стран – сразу до 20,7% с 16,1% месяцем ранее. Это стало максимальным значением с августа прошлого года.

Использование дружественных валют при этом, наоборот, резко сократилось в начале года – сразу на 5,3% до минимальных с февраля 2023 года 28,1%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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