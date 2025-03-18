Банки обяжут уведомлять родителей о выдаче карты детям

Все российские банки с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Об этом сообщает Банк России.

«Информирование и его способ прописываются в договоре с банком», – говорится в сообщении регулятора.

Эта мера направлена на борьбу с дропперством (процесс вывода денег с банковских карт пользователей с помощью подставных лиц, называемых дропперами), в которое очень активно вовлекаются подростки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиулинна анонсировала возложение на банки обязательства отправлять уведомления родителям несовершеннолетних, которые заключили договор на оформление карты. Также родителей будут информировать об операциях по карте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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