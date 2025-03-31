Банки стали одобрять меньше четверти заявок на потребкредиты

Российские банки в феврале одобрили меньше четверти (24,8%) от всех заявок на потребительские кредиты. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

По информации НБКИ, доля отказов по заявкам на такие займы увеличилась до 75,2%. В сравнении с февралем 2024 года доля отказов выросла на 4,1 процентный пункт, а к январю текущего года еще на 0,2 п. п., достигнув самого высокого значения за последний год.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил рост доли отказов по заявкам на потребкредиты повышением ключевой ставки и ужесточением макропруденциальных ограничений. Таким образом, в условиях жесткой денежно-кредитной политики спрос на кредиты со стороны качественных заемщиков упал, а жесткое регулирование снизило аппетиты банков к риску.

Кроме того, отмечается в публикации, осторожность банков может быть связана с ростом просрочки в кредитах. По данным Центробанка, потребкредиты, выданные в последние полгода по более высоким ставкам, а также новым заемщикам без кредитных историй, стали выходить на просрочку. Так, доля плохих долгов выросла на 0,2 п. п., до 5,1%.

Ранее сообщалось, что российские банки с начала года отклонили более половины заявок на выдачу ипотечных кредитов. Согласно статистике НБКИ, в январе и феврале доля отклоненных обращений за новыми жилищными кредитами достигла 55,4 и 56,2% соответственно против 49,9% в декабре 2024-го. Банки ужесточают требования к клиентам, несмотря на спад рынка.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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