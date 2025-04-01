Советник главы ЦБ оценил шансы на снижение и повышение ключевой ставки

Вероятность того, что Центробанк снизит ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров, на сегодняшний день выше вероятности ее повышения. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс». Напомним, вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться на заседании совета директоров ЦБ 25 апреля.

Тремасов отметил, что сейчас ситуация находится «в такой переломной точке, когда можно двинуться и туда, и туда». Однако, как заявил он, с учетом данных о замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий вероятность понижения ключевой ставки «по моим субъективным ощущениям выше».

Советник председателя ЦБ отметил, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. «Когда это произойдет, я пока сказать не могу. Но пока, в последние месяцы, тренды развиваются в сторону смягчения. Если мы убедимся, что они устойчивы, то это может произойти даже быстрее», – сказал Тремасов.

Напомним, 21 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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