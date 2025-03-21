Банк России сохранил уровень ключевой ставки, но не исключил повышение в дальнейшем

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление хотя и снизилось, но остается высоким, и при этом предупредил, что в дальнейшем возможно повышение ключевой ставки.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», – говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%. «В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции. В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность», – пояснил ЦБ.

Как считает регулятор, на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.

Москва, Светлана Антонова

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