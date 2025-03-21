Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки, если скорость и устойчивость снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году будут недостаточными, однако «такая вероятность стала ниже». Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10%. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются, и если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений», – сказала Набиуллина.

В то же время, по словам главы ЦБ, инфляционные ожидания населения в марте продолжили снижаться и опустились до 12,9%, минимального значение с сентября 2024 года. «Ускорилось снижение ценовых ожиданий предприятий. Вместе с тем уровни инфляционных ожиданий остаются повышенными, и это препятствует более ощутимому замедлению инфляции», – указала она.

«По нашим оценкам, характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий», – подчеркнула Набиуллина.

«Если для возвращения инфляции к цели (4% в 2026 году – прим. ред.) потребуется повышение ключевой ставки, мы будем готовы это сделать, хотя такая вероятность стала ниже», – добавила она.

Глава ЦБ также сообщила, что на сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России снижение ключевой ставки не обсуждалось – дискуссия велась только о сохранении нынешней ставки. Набиуллина отметила, что ожидать начала снижения ключевой ставки можно только после того, как появится уверенность, что инфляция устойчиво сокращается – «с той скоростью, которая позволит нам вернуть ее к 4% в 2026 году», передает ТАСС.

Напомним, Совет директоров Банка России 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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