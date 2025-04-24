Международные резервы России побили рекорд

Объем международных резервов России увеличился на 3,9% и достиг нового абсолютного рекорда – $681,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля 2025 года составили 681,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 25,5 млрд долларов США, или на 3,9%, главным образом из-за положительной переоценки», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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