ЦБ в четвертый раз подряд не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора. Такое решение Центробанк принял в четвертый раз подряд. Ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне с октября прошлого года.

ЦБ отмечает, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться, но при этом остается высоким. В то же время рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. «Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста», – указывает регулятор.

В Банке России добавили, что Центробанк «будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4% – прим. ред.) в 2026 году». «Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», – подчеркнули в ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отмечается в заявлении. В рамках базового сценария предполагается, что в 2025 году средняя ключевая ставка будет находится в диапазоне 19,5-21,5% годовых, в 2026-м – 13,0-14,0% годовых, а в 2027-м – 7,5-8,5%.

В обновленном среднесрочном макропрогнозе Центробанк сохранил ожидания по инфляции: по итогам текущего года она снизится до 7-8%, а в 2026-м вернется к 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Годовая инфляция, по оценке регулятора на 21 апреля, составила 10,3%. В целом инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка сохраняются на повышенном уровне, что препятствует более быстрому замедлению инфляции, отметили в ЦБ.

Тем не менее, в базовом сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. «Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность», – пояснил Центробанк.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 6 июня 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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