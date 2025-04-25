российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 апреля 2025, 19:02 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Банк России немного понизил курсы основных валют

Банк России понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на выходные и понедельник. Больше всего подешевели доллар и евро, следует из данных регулятора.

В частности, курс «американца» уменьшен на 20,1 копейки – до 82,6549 рубля, курс «европейца» – на 35,36 рубля до 94,3593 рубля.

Официальный курс юаня понижен 4,73 копейки – до 11,3506 рубля.

Ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что укрепление рубля открывает возможности не только к сокращению темпов инфляции, но и уменьшению уровня ключевой ставки, которая пока сохраняется на отметке 21% годовых.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Рубль

Официальный курс доллара опять превысил 82 рубля / Официальный курс доллара превысил отметку в 81 рубль / Официальный курс евро подорожал почти на 1,5 рубля / Официальные курсы доллара и евро подешевели почти на рубль / Официальный курс доллара опустился до 82 рублей / Банк России вновь понизил официальный курс евро / Доллар и евро снова заметно подешевели / Официальный курс евро стал дороже 96 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,