Банк России немного понизил курсы основных валют

Банк России понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на выходные и понедельник. Больше всего подешевели доллар и евро, следует из данных регулятора.

В частности, курс «американца» уменьшен на 20,1 копейки – до 82,6549 рубля, курс «европейца» – на 35,36 рубля до 94,3593 рубля.

Официальный курс юаня понижен 4,73 копейки – до 11,3506 рубля.

Ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что укрепление рубля открывает возможности не только к сокращению темпов инфляции, но и уменьшению уровня ключевой ставки, которая пока сохраняется на отметке 21% годовых.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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