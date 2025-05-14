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Среда, 14 мая 2025, 21:05 мск

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Банк России понизил курсы доллара и юаня

Центробанк РФ назначил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на завтра, 15 мая. Юань и доллар подешевели, евро подорожал.

В частности, курс «американца» понижен на 32,63 копейки – до 80,2237 рубля, а курс «европейца» вырос на 68,65 копейки – до 90,3821 рубля.

Официальный курс китайского юаня упал на 4,45 копейки – до 11,1128 рубля.

В своем обзоре регулятор пояснил, что укрепление рубля в последние месяцы произошло на фоне снижения спроса на иностранную валюту. «В апреле спрос на валюту со стороны клиентов банков (нефинансовых организаций, НФО и нерезидентов) достиг минимума с июля 2024 года, что отразилось на валютном курсе», – говорится в материалах ЦБ.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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