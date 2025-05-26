Вице-премьер РФ назвал высокую ставку ЦБ временным явлением

Высокая ключевая ставка Банка России является временным явлением. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума. По его словам, денежно-кредитная политика (ДКП) будет смягчаться по мере снижения инфляции.

«Сегодня, конечно, мы все находимся в условиях достаточно сложных с учетом высокой ключевой ставки. Мы понимаем, что это временное явление. По мере снижения инфляции, – а мы это уже наблюдаем, – рассчитываем на то, что ДКП будет смягчаться», – сказал Новак, слова которого цитирует ТАСС.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21% годовых. Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться уровень ставки, намечено на 6 июня.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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