В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 17% к концу года

Центробанк в 2025 году, скорее всего, примет еще несколько решений о снижении ключевой ставки – в итоге к концу года показатель составит 17-18%. С таким прогнозом выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В июле ЦБ может понизить ставку до 19%, допустил он.

По его словам, сегодня ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку – с 21% до 20% на фоне замедления инфляции и начавшегося охлаждения экономики.

Как отметил Аксаков, наблюдаемое снижение темпа роста цен было неоднородно и произошло преимущественно за счет непродовольственных товаров, на что повлияло в том числе укрепление рубля, которое в свою очередь может носить временный характер.

Эксперт ожидает, что при закреплении благоприятных трендов регулятор может продолжить снижать ставку большим шагом – на 1-2 процентных пункта. «Это возможно при условии уменьшения инфляционных ожиданий, сокращения дефицита на рынке труда, а также нормализации бюджетной политики согласно ранее утвержденным параметрам», – пояснил он в своем тг-канале.

«Таким образом, на заседании в июле при отсутствии внешних шоков регулятор может принять решение о снижении ставки до 19%», – резюмировал Аксаков.

Надо отметить, что Банк России, понизив сегодня ключевую ставку до 20%, заявил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели 4%в 2026 году.

При этом ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, не обозначив ожидаемую направленность своих решений – снижение или повышение ставки – на будущих заседаниях. «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», – сказано в заявлении регулятора.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказался за снижение ключевой ставки, чтобы не допустить массовых банкротств предприятий, снять возрастающие риски неплатежей и вернуть экономику к траектории роста. По его словам, даже символическое снижение ставки до 20% «важно, поскольку это будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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