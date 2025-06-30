Внешний долг России с начала года вырос на почти на 26 млрд долларов

Банк России оценивает объем внешнего долга РФ на 1 апреля в $317,5 млрд, что на $26,7 млрд больше уровня на начало 2025 года. Об этом говорится в материалах регулятора.

Согласно опубликованным данным, долг органов государственного управления вырос до $22 млрд (на начало года – около $19 млрд), Центробанка и банковского сектора – до $101,1 млрд (на начало года $95,5 млрд). Больше всего выросла задолженность реального сектора – до $194,5 млрд (на начало года $175,9 млрд).

«Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%», – пояснил Центробанк.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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