Бюджетные выплаты скоро протестируют в цифровых рублях

Во второй половине 2025 года Федеральное казначейство протестирует выплаты из бюджета в цифровых рублях. Об этом говорится в материалах Банка России.
«В 2025 г. Банк России во взаимодействии с Федеральным казначейством планирует провести пилотирование отдельных видов выплат из федерального бюджета на реальных цифровых рублях. По его результатам будет приниматься решение о тиражировании использования цифрового рубля в бюджетном процессе», – говорится в докладе регулятора.
Предполагается, что первыми получателями станут участники экспериментальных программ в нескольких регионах. В дальнейшем систему планируют масштабировать на все бюджетные платежи.
Как считает ЦБ, использование цифрового рубля позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования государственных средств.
Ранее стало известно, что Банк России направил в Госдуму предложения о корректировке даты массового внедрения цифрового рубля. Как уточнил регулятор, крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.
Москва, Анастасия Смирнова
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