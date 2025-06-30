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Понедельник, 30 июня 2025, 20:43 мск

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Бюджетные выплаты скоро протестируют в цифровых рублях

Во второй половине 2025 года Федеральное казначейство протестирует выплаты из бюджета в цифровых рублях. Об этом говорится в материалах Банка России.

«В 2025 г. Банк России во взаимодействии с Федеральным казначейством планирует провести пилотирование отдельных видов выплат из федерального бюджета на реальных цифровых рублях. По его результатам будет приниматься решение о тиражировании использования цифрового рубля в бюджетном процессе», – говорится в докладе регулятора.

Предполагается, что первыми получателями станут участники экспериментальных программ в нескольких регионах. В дальнейшем систему планируют масштабировать на все бюджетные платежи.

Как считает ЦБ, использование цифрового рубля позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования государственных средств.

Ранее стало известно, что Банк России направил в Госдуму предложения о корректировке даты массового внедрения цифрового рубля. Как уточнил регулятор, крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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