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Среда, 25 июня 2025, 17:53 мск

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Центробанк скорректировал дату массового внедрения цифрового рубля

Банк России направил в Госдуму предложения о корректировке даты массового внедрения цифрового рубля. Как говорится в сообщении регулятора, крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Предполагается, что с этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей.

«Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании – их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы дольше – до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год – с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей», – уточнил ЦБ.

Ранее предполагалось массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля 2025 года. Изменения согласованы после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами и учитывают время, необходимое для настройки системы.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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