российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 17:47 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Международные резервы России выросли до нового исторического рекорда

Международные резервы России обновили исторический максимум, составив на 27 июня $687,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», – в сообщении регулятора.

Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован 9 мая текущего года – $687,3 млрд.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

ЦБ, скорее всего, рассмотрит снижение ключевой ставки в июле – Набиуллина / Глава Сбербанка назвал оптимальный уровень «нейтральной» ставки ЦБ / «Очевидно, что снижение назрело»: Греф высказался за более активное уменьшение ключевой ставки / Бюджетные выплаты скоро протестируют в цифровых рублях / Внешний долг России с начала года вырос на почти на 26 млрд долларов / Центробанк допустил пересмотр прогноза по снижению ключевой ставки / Прибыль банковского сектора в России снизилась на 10% / Центробанк повысил официальные курсы валют

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,