Международные резервы России выросли до нового исторического рекорда

Международные резервы России обновили исторический максимум, составив на 27 июня $687,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», – в сообщении регулятора.

Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован 9 мая текущего года – $687,3 млрд.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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