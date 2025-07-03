Центробанк готовится ограничить действие банковских карт с истекшим сроком годности

Банк России намерен ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Мы в свое время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад. Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается», – отметила Бакина, слова которой цитирует РБК.

Представитель ЦБ обратила внимание, что в рамках борьбы с мошенничеством срок действия карты стал одним из элементов, который в том числе препятствует «фродным разным операциям».

«Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает. Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», – уточнила Бакина.

Ранее о возможном ограничении использования карт «Мир» с истекшим сроком действия сообщал лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин. Решение может быть принято до февраля 2026 года.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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