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Понедельник, 7 июля 2025, 19:49 мск

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Золотовалютные резервы достигли нового рекорда

Золотовалютные резервы России к 1 июля достигли отметки $688,731 млрд, что является абсолютным рекордом в новейшей истории. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Регулятор уточнил, что общем объеме резервов, помимо прочих составляющих, на валюту приходится $440,012 млрд, на монетарное золото – $248,719 млрд.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,