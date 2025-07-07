Золотовалютные резервы достигли нового рекорда

Золотовалютные резервы России к 1 июля достигли отметки $688,731 млрд, что является абсолютным рекордом в новейшей истории. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Регулятор уточнил, что общем объеме резервов, помимо прочих составляющих, на валюту приходится $440,012 млрд, на монетарное золото – $248,719 млрд.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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