Четверг, 11 сентября 2025, 14:41 мск

Финансы

Новости

«Это рыночные процессы»: в Кремле объяснили рост курса доллара и евро

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков высказался об активном росте внебиржевого курса доллара и евро. Он отметил, что текущая ситуация с курсом валют не прерогатива Кремя, а результат рыночных процессов. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной.

«Что касается колебаний курса доллара, это рыночные процессы, безусловно», – сказал Песков журналистам.

«Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону», – добавил он.

По оценке представителя Кремля, «в целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, собственно, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике».

Надо отметить, что сегодня, 11 сентября, внебиржевой курс евро на рынке Форекс поднимался выше 100 рублей впервые с февраля текущего года. Доллар торгуется на отметке 85,3 рубля. Юань на старте торгов на Мосбирже поднимался выше отметки 12 рублей впервые с марта.

Эксперты объясняют ослабление рубля рядом фундаментальных факторов: сокращение предложения иностранной валюты из-за падения цен на нефть и санкционного давления на российских экспортеров, повышение спроса на валюту из-за восстановления импорта благодаря смягчению кредитных условий, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Рубль

