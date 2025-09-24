В ВТБ спрогнозировали сдерживание снижения ключевой ставки при повышении НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в ближайшей перспективе может привести к тому, что Банк России будет с осторожностью принимать решения по снижению ключевой ставки. Такое мнение высказал первый замглавы правления ВТБ Дмитрий Пьянов на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в Санкт-Петербурге.

«Мы видим, что это решение (повышение НДС – прим. ред.) будет иметь разные последствия – краткосрочные и среднесрочные. С точки зрения краткосрочных последствий это вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки», – приводит слова Пьянова РБК.

Как отметил банкир, увеличение НДС вызовет рост цен на товары и услуги, что приведет к повышению инфляционных ожиданий. В связи с этим, полагает Пьянов, Центробанк, возможно, займет более консервативную позицию в вопросе смягчения денежно-кредитной политики и может сохранить ставку на ближайшем заседании. ВТБ вместе с тем сохранил прогноз по ключевой ставке к концу года на уровне 16%.

В то же время, считает Пьянов, с точки зрения среднесрочной перспективы повышение НДС «носит явно антиинфляционный характер». «Мы имеем опыт 2019 года, когда НДС повышался с 18 до 20% – там тоже было краткосрочное перекладывание в уровень цен, но это не приводило к долгосрочному удорожанию», – напомнил он.

Напомним, сегодня Минфин РФ внес в правительство проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Предложенная поправка направлена в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, отметили в ведомстве.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил о росте инфляции и возможном новом повышении ключевой ставки при повышении НДС в России.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube