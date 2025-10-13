В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки в октябре

Банк России может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт на ближайшем заседании в октябре. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Последняя информация от Росстата: инфляция впервые, но накопленным этапом, сейчас уже ниже 8%. Она все время была выше 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит», – цитирует парламентария ТАСС.

Аксаков ожидает, что снижение будет происходить постепенно. «Сейчас – поэтапно, 1% на ближайшем заседании, 24 октября. Ну и потом уже, в январе, будет последнее решение, еще на 1%», – сказал депутат, отметив, что его прогноз – ключевая ставка на уровне 15% к концу года. Ранее с аналогичным прогнозом выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Также парламентарий допустил снижение ключевой ставки до 10% в 2026 году и предсказал заметный рост спроса на ипотеку. По его словам, «нормальная процентная ставка по ипотеке – это ставка, начиная от 10%». «В следующем году мы ожидаем, что ключевая ставка снизится к этому уровню, и спрос на ипотечные кредиты довольно серьезно возрастет», – сказал Аксаков.

В настоящее время ключевая ставка Центробанк составляет 17% годовых.

