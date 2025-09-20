Шохин прогнозирует скорое снижение ключевой ставки ЦБ до 15%

Центробанк РФ снизит ключевую ставку к концу года до 15% годовых. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Я думаю, Центральный банк, скорее всего, два снижения ставки проведет, но не больше, чем по одному процентному пункту. И к концу года она будет 15%», – сказал он в комментарии ТАСС.

Вместе с тем Шохин обратил внимание, что большинство экспертов ожидали от ЦБ более смелого снижения ключевой ставки. «Но ЦБ сейчас будет двигаться, видимо, маленькими шажками, пытаясь замерить реакцию рынка, в том числе инфляцию, будет она расти или нет в связи с изменением ставки», -пояснил глава РСПП.

По его оценке, вторым важным фактором является риск, что после резкого снижения ставки на потребительский рынок хлынут десятки триллионов рублей, накопленных на депозитах в период высокой ставки. «[А это] опять инфляция, опять по логике ЦБ, повышение ключевой ставки тогда надо проводить, и тогда такая цикличность будет», – считает Шохин.

В то же время глава РСПП отметил, что для использования кредитов в качестве инвестиционных ресурсов нужна ставка 10-12%. «То есть, если все пойдет так, как прогнозирует Центральный банк и правительство, то во второй половине следующего года заемные средства станут реальным ресурсом и для пополнения оборотки, и для инвестиций, что очень важно», – сказа Шохин.

Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка РФ.

В банковском сообществе предполагают, что ключевая ставка ЦБ к концу текущего года может снизиться до 15% годовых при условии достижения сбалансированности федерального бюджета.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 17% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube