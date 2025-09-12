российское информационное агентство 18+

Спецпредставитель Путина ожидает дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ

Специальный представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка РФ.

«Центральный Банк пошёл на дальнейшее снижение ключевой ставки на 1 п.п., до 17%. Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике», – пояснил Дмитриев в своем телеграм-канале.

«Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки», – добавил спецпредставитель главы государства.

Москва, Анастасия Смирнова

