«Снижение возможно»: в ЦБ спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой до конца года

Советник главы Банка России Кирилл Тремасов не исключил как снижение ключевой ставки до конца 2025 года, так и ее сохранение на текущем уровне.

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», – приводит его слова ТАСС.

Советник главы ЦБ уточнил, что на декабрьском заседании совета директоров Банка России будет озвучена вся совокупность факторов, отметив, что до декабря «мы еще получим много информации».

Центробанк 24 октября снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых. Глава ЦБ Элвира Набиуллина тогда заявила, что регулятор намерен принимать аккуратные решения о постепенном снижении ключевой ставки при наличии соответствующих условий. По ее словам, дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не предопределено.

Выступая 30 октября в Госдуме, глава ЦБ заявила, что видит пространство для снижения ключевой ставки в 2026 году, и не исключила дополнительное снижение ставки. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, ключевая ставка в 2026 году будет находиться на уровне 13-15% (против 12-13% ранее).

