В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 9% в 2026 году

Банк России в 2026 году может снизить ключевую ставку до 9%. С таким прогнозом выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, высокая ключевая ставка позволяет сдерживать инфляционные процессы, однако только в течение этого года ЦБ уже несколько раз снижал показатель. Аксаков допустил, что к концу года ставка может снизиться еще на 1,5 процентных пункта, до 15% годовых. Напомним, на прошлой неделе регулятор снизил ставку с 17 до 16,5%.

«Уверен, что в следующем году Центробанк будет постепенно, очень аккуратно, следя за уровнем инфляции, снижать ключевую ставку. По моим расчетам, в следующем году ключевая ставка снизится до 9%, а инфляция дойдет до уровней, которые у нас заложены в цели – до 4 %», – спрогнозировал Аксаков в комментарии «Дума ТВ».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме с докладом об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, заявила, что видит пространство для снижения ключевой ставки в 2026 году и не исключила дополнительное снижение ставки. Напомним, по обновленному прогнозу ЦБ, ключевая ставка в 2026 году будет находиться на уровне 13-15% (против 12-13% ранее).

«В следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это средняя по году. Мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочная наша ставка средняя ставка 19%. Вы видите, сейчас она 16,5%. Поэтому на следующий год мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки. Переход к нейтральной ставке на базе снижения инфляции позволит нам иметь умеренные ставки по экономике в целом», – сказала Набиуллина.

Она также отметила, что Центробанк сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5%-8,5% в 2027 году.

Ранее Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что Банк России будет снижать ключевую ставку весь 2026 год.

