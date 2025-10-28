Глава Банка России рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году

Банк России будет снижать ключевую ставку весь 2026 год. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 процентных пункта. По нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», – сказала она (цитата по ТАСС). Вместе с тем Набиуллина отметила, что все решения по ключевой ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен и при этом не допустить переохлаждения экономики.

Глава ЦБ объяснила невозможность быстро снизить ключевую ставку тем, что скоропалительные действия перечеркнули бы весь достигнутый прогресс. «Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново», – сказала Набиуллина. Она указала на то, что процентные ставки следуют за ключевой, однако при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими.

Касаясь роста цен, Набиуллина спрогнозировала, что инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. По итогам текущего года ЦБ ожидает, что инфляция составит 6,5-7%, сказала она, отметив, что это все еще много, но ниже, чем предыдущие два года.

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраняться на высоком уровне под влиянием временных факторов. Речь идет о повышении НДС с 20% до 22%, росте цен на бензин и изменении правил расчета утильсбора на автомобили. Глава Центробанка подчеркнула, что в отличие от инфляции, инфляционные ожидания пока значимо не снижаются.

Оценить влияние временных факторов на инфляцию можно будет только постфактум, пока нужно проявлять разумную осторожность, относясь к этим рискам с изрядной долей консерватизма, добавила Набиуллина, передает «Интерфакс».

По оценке Набиуллиной, экономика России в настоящее время двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. «Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», – сказал она. При этом она отметила, что основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

По мнению Набиуллиной, больше всего российской экономике может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки. «То, что может навредить экономике больше всего, – это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать», – сказала она. Глава ЦБ вновь указала, что в решениях относительно ставки нужен осторожный подход.

В то же время Набиуллина подчеркнула, что при уверенном возвращении инфляции к цели и инфляционных ожиданий есть существенное пространство для снижения ставки.

Напомним, Центробанк 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Набиуллина тогда заявила, что регулятор намерен принимать аккуратные решения о постепенном снижении ключевой ставки при наличии соответствующих условий. По ее словам, дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не предопределено.

Москва, Наталья Петрова

