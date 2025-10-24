Набиуллина рассказала о дальнейших перспективах снижения ключевой ставки

Банк России намерен принимать аккуратные решения о постепенном снижении ключевой ставки при наличии соответствующих условий. Об этом заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, снизившего сегодня ключевую ставку до 16,5%.

«Мы считаем, что можно двигаться вперед, но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты. И, конечно, ситуация на рынке труда. Почему аккуратно? Потому что напряженность на рынке труда сохраняется, но почему можно смягчать – потому что напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается», – сказала она.

При этом Набиуллина обратила внимание, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтрален. «Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию», – уточнила глава ЦБ.

«Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки», – добавила она.

В то же время Набиуллина подчеркнула, что радикальное снижение ключевой ставки при инфляционных рисках приведет к ускорению темпов инфляции и ослаблению валютного курса из-за роста спроса на импортные товары, в результате чего с инфляцией придется бороться более жесткими мерами.

«Мне кажется, опыт других стран очень красноречиво показывает, да и можно вспомнить наш опыт 1990-х годов, что это очень быстро приводит к быстрому разгону инфляции и даже к гиперинфляции. Это ровно то, как развивается инфляционная спираль, и хочу подчеркнуть, всегда и везде», – отметила глава ЦБ.

Москва, Анастасия Смирнова

