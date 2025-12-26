Потанин назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку ЦБ

Глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал ключевую ставку Банка России 6-7% оптимальной для бизнеса. По его мнению, текущий уровень ставки остается фактически запретительным для долгосрочных инвестиционных проектов и запуска новых стартапов.

Как отметил бизнесмен, чем ниже инфляция, тем меньше может быть спред между ней и ставкой.

«Вот этот таргет, цель – почему 4%, а не 6, и не 7, или не 8? Потому что при цели низкой – ну, например, 4% – разница между ключевой ставкой и стоимостью денег для тех, кто кредитуется, то есть стоимость денег для экономики, может быть с прибавкой 2-3%, например. Да, и тогда это будет 6-7%», – сказал Потанин в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Напомним, Центробанк РФ 19 декабря понизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых на фоне замедления темпов роста инфляции. В ЦБ объяснили, что аккуратно снижают ключевую ставку из-за высоких инфляционных ожиданий.

Потанин заявил о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки. Бизнесмен подчеркнул: «Конечно, ставка должна снижаться дальше. Отвечая более конкретно на ваш вопрос, какая ставка идеальна, мне кажется, что здесь не совсем в ставке дело, а в том, какая разница, или, как говорят, спред какой между инфляцией и ставкой».

По его словам, разница между инфляцией и ключевой ставкой в настоящее время очень большая – около 10%. «Конечно, это большой разрыв, и он подлежит сокращению. Это создает определенный запас для регулятора по дальнейшему снижению ставки», – добавил он.

Потанин также назвал адекватный курс рубля для развития отечественной экономики. По его мнению, на данный момент оптимальным является курс на уровне 90 и более рублей за доллар. Бизнесмен считает, что переукрепленный рубль мешает импортозамещению и «завоеванию новых рынков».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ожидает, что ЦБ к концу 2026 года снизит ключевую ставку до 12%. По его словам, инфляция в России может снизиться до 4-5%, при этом курс доллара вырастет до 90-95 рублей.

Москва, Наталья Петрова

