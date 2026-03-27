Центробанк РФ понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник. Как следует из данных регулятора, американский доллар вернулся к уровню в 81 рубль, евро подешевел до 93 рублей.

В частности, курс «американца» уменьшен на 98,71 копейки – до 81,1443 рубля, «европейца» – на 1,5791 рубля до 93,4247 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня снижен на 17 копеек – до 11,7301 рубля.

Ранее сегодня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что его ведомство намерено пересмотреть прогноз по курсу рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

