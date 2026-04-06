Кредитные долги россиян впервые превысили 45 трлн рублей

Россияне к 1 января 2026 года набрали кредитов и займов на рекордную сумму – свыше 45 трлн рублей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России. За квартал показатель вырос на 2,2% или на 988 млрд рублей.

Почти половину задолженности (48,1%) заняли ипотечные кредиты – 21,7 трлн рублей. Еще почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды – 13,4 трлн рублей. Автокредиты заняли долю в 6,8% – 3 трлн рублей.

Остальное пришлось на обязательства по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций и др.

Ранее сообщалось, что за год в России на треть выросла доля долгов по кредитам самого низкого качества, которые можно считать невозвратными. Рост таких задолженностей аналитики связывают с высокими ставками и медленным повышением доходов населения.

В то же время россияне начали активнее закрывать кредиты досрочно. В четвертом квартале 2025 года суммарный объем таких погашений вырос на 35% в годовом выражении и превысил 1 трлн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Порядка половины из этой суммы пришлось на кредиты наличными. 362 млрд составили ипотечные кредиты, 156 млрд – автокредиты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

