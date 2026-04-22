Костин спрогнозировал ключевую ставку не выше 12% на конец года

Ключевая ставка Центробанка России на конец 2026 года не должна превышать 12%. С таким прогнозом выступил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12%", – цитирует банкира ТАСС.

Глава ВТБ положительно ответил на вопрос, реально ли достичь ключевой ставки в 8-9% в 2027 году. «Мне кажется, реально, да», – сказал он.

Напомним, 20 марта ЦБ снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Следующее заседание регулятора по ставке намечено на 24 апреля.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов 9 апреля заявил, что регулятор на апрельском заседании может рассмотреть как дальнейшее снижение ключевой ставки, так и паузу.

Тем временем, Сбербанк повысил прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2026 год. В кредитной организации ожидают, что к концу года ключевая ставка снизится лишь до 13% (ранее банк прогнозировал 12%), а инфляция будет на уровне 6,5% (ранее – 5,7%).

Москва, Наталья Петрова

