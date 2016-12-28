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Здоровье

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Публикации за 28.12.16

Российские ученые сделали прорыв в лечении рака / Препарат проходит вторую стадию испытаний
Фото: НТВ

Российские ученые сделали прорыв в лечении рака Препарат проходит вторую стадию испытаний

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что в стране проходят испытания нового препарата от рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

По ее словам, сейчас клинические испытания препарата уже перешли во вторую стадию. Лекарство показало свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами. Министр также подчеркнула, что российские ученые «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».

Отметим, что на сегодняшний день онкологические заболевания являются одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. Например, в России от рака страдают примерно 3 млн человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают приблизительно у 500 тысяч россиян.

Москва, Иван Гридин

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