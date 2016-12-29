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Здоровье

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Публикации за 29.12.16

Российскую «панацею» от рака ждут на рынке через год-полтора / Препарат борется с недугом и после прекращения его приема
Фото: «МедЭксперт»

Российскую «панацею» от рака ждут на рынке через год-полтора Препарат борется с недугом и после прекращения его приема

В российском Минздраве рассказали, против каких видов рака наиболее эффективно борется новейший препарат, разработанный нашими учеными. Отечественное лекарство показывает эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой на разработчиков.

По словам Салагая, новейшее лекарство не перестает действовать после прекращения приема. «Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства», – процитировал Салагай слова президента компании-разработчика BIOCAD Дмитрия Морозова.

Исследователи пояснили, что препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии даже пациентам с самыми тяжелыми формами рака, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вещество, которое пока носит «рабочее» название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. В продаже лекарство может появиться уже через год-полтора.

Напомним, на сегодняшний день рак является одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. В России от онкологических заболеваний страдают примерно три миллиона человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.16

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