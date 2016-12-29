Российскую «панацею» от рака ждут на рынке через год-полтора / Препарат борется с недугом и после прекращения его приема

Публикации за 29.12.16

В российском Минздраве рассказали, против каких видов рака наиболее эффективно борется новейший препарат, разработанный нашими учеными. Отечественное лекарство показывает эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой на разработчиков.

По словам Салагая, новейшее лекарство не перестает действовать после прекращения приема. «Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства», – процитировал Салагай слова президента компании-разработчика BIOCAD Дмитрия Морозова.

Исследователи пояснили, что препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии даже пациентам с самыми тяжелыми формами рака, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вещество, которое пока носит «рабочее» название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. В продаже лекарство может появиться уже через год-полтора.

Напомним, на сегодняшний день рак является одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. В России от онкологических заболеваний страдают примерно три миллиона человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.16

В Иркутске в распространении метанольного «Боярышника» обвинили 16 человек. / Россияне назвали самые острые проблемы в стране. Население больше всего заботит состояние экономики и низкие зарплаты. / В Челябинске медцентр поймали на незаконной выдаче «водительской» справки наркобольному. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»