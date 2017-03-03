Российские ученые синтезировали лекарство от всех видов и стадий рака / Но пока не получили средства на клинические испытания

Публикации за 03.03.17

В России завершаются доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии. Препарат назвали «Белок теплового шока» (БТШ). Как пишут «Известия», разработки идут в Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

По словам заместителя директора института по научной работе, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Андрея Симбирцева, это принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Ученые рассчитывают, что оно поможет людям с неизлечимыми сегодня опухолями. Особо отмечается, что успеха в создании препарата удалось достигнуть с помощью космического эксперимента.

Симбирцев рассказал, что «Белок теплового шока» – молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. «Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством – помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ», – объяснил ученый, добавив, что исследователям удалось выработать механизм, позволяющий производить противораковый белок в неограниченном количестве.

Примечательно то, что впервые произвести кристалл БТШ удалось лишь в условиях невесомости. Эксперимент на орбите состоялся в 2015 году. «Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы. Они были спущены на землю и проанализированы в России и Японии (там есть сверхмощное оборудование для рентгеноструктурного анализа)», – рассказал профессор.

Андрей Симбирцев подчеркнул, что препарат позволил полностью излечить мышей и крыс от меланом и сарком даже на последних стадиях, а так как никакой специфичности у БТШ нет, «на другие виды опухолей препарат будет действовать благодаря этой универсальности». По его словам, космический эксперимент подтвердил, что ученые на правильном пути. «Производство будет исключительно земным. Собственно, мы уже изготавливаем препарат на производственных участках НИИ. Он представляет собой раствор белка, который можно вводить пациентам. Мышам мы вводим его внутривенно. Но, возможно, во время клинических испытаний найдем более эффективные подходы – например, оптимальной может оказаться адресная доставка белка в опухоль», – пояснил ученый.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день никаких противопоказаний для использования БТШ не выявлено. «Во время тестирования «Белок теплового шока» не проявил токсичности. Но окончательно мы сможем сделать вывод о полной безопасности препарата только после завершения доклинических исследований. На это потребуется еще год.

Но ученые столкнулись и со значительными трудностями. Оказалось, чтобы перейти к клиническим испытаниям им требуется значительное финансирование. «Клинические исследования стоят очень дорого – около 100 млн рублей. Обычно они проводятся на условиях софинансирования: находится частный инвестор, который вкладывает средства, а государство возвращает 50% в случае успешного завершения. Мы рассчитываем на поддержку Минпромторга или Минздрава», – сообщил профессор.

Он отметил, что в случае выделения достаточного объема средств новый препарат может появиться в больницах уже через 3-4 года. «Полные клинические испытания обычно проходят два-три года. К сожалению, быстрее не получится – это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года», – пояснил Андрей Симбирцев.

Москва, Иван Гридин

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