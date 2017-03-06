Российский генерал, тяжело раненный в Сирии, лежит в реанимации госпиталя Бурденко

Публикации за 06.03.17

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко официально подтвердили, что в 56-м реанимационном отделении находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, привезенный из Сирии. Генерал получил тяжелые ранения в результате подрыва радиоуправляемого фугаса на дороге от авиабазы Тияс в город Хомс. Генерал Милюхин стал самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в ходе сирийской кампании РФ, отмечает «Коммерсантъ».

Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считанные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Медикам фактически в полевых условиях удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние раненого для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко. Сейчас, по уверениям медиков, «прямая угроза его жизни отсутствует».

О ранении Милюхина журналистам стало известно 23 февраля. В Минобороны информацию официально не комментировали. Однако в госпитале Бурденко подтвердили, что такой пациент действительно находится в реанимации и врачи «следят за его состоянием».

По данным источников издания, инцидент, в ходе которого пострадал Петр Милюхин, случился 16 февраля. К этому моменту генерал почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова. В тот день генерал Милюхин вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр» в составе автоколонны. В 4 км от Тияса «Тигр» был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, а по самой колонне был открыт огонь.

Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Всего за время сирийском кампании Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.

Сейчас обстановка в Хомсе остается достаточно сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.03.17

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