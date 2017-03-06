NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 06.03.17

Российский генерал, тяжело раненный в Сирии, лежит в реанимации госпиталя Бурденко

Российский генерал, тяжело раненный в Сирии, лежит в реанимации госпиталя Бурденко

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко официально подтвердили, что в 56-м реанимационном отделении находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, привезенный из Сирии. Генерал получил тяжелые ранения в результате подрыва радиоуправляемого фугаса на дороге от авиабазы Тияс в город Хомс. Генерал Милюхин стал самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в ходе сирийской кампании РФ, отмечает .

Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считанные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Медикам фактически в полевых условиях удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние раненого для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко. Сейчас, по уверениям медиков, «прямая угроза его жизни отсутствует».

О ранении Милюхина журналистам стало известно 23 февраля. В Минобороны информацию официально не комментировали. Однако в госпитале Бурденко подтвердили, что такой пациент действительно находится в реанимации и врачи «следят за его состоянием».

По данным источников издания, инцидент, в ходе которого пострадал Петр Милюхин, случился 16 февраля. К этому моменту генерал почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова. В тот день генерал Милюхин вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр» в составе автоколонны. В 4 км от Тияса «Тигр» был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, а по самой колонне был открыт огонь.

Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Всего за время сирийском кампании Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.

Сейчас обстановка в Хомсе остается достаточно сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.03.17

В Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Птиц уничтожают, люди – на карантине. / Четверть молочных продуктов в России являются фальсификатом. Население снижает потребление «молочки» из-за плохого качества. / В Екатеринбурге из машины скорой помощи высадили 7-летнего мальчика с температурой.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter