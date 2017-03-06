Активисты сообщили о гибели еще одного российского солдата в Сирии

Публикации за 06.03.17

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что в Сирии при взятии Пальмиры погиб российский военнослужащий. Его имя – Артем Горбунов.

Группа ссылается на комментарий супруги военного «ВКонтакте» к записи о взятии Пальмиры. Женщина пишет, что ее муж погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду. По сведениям источников Conflict Intelligence Team, Артем Горбунов служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает радиостанция «Говорит Москва», также сегодня появилась информация о гибели в Сирии ещё одного российского военного – 23-летнего Ивана Слышкина. Он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Парня похоронили 2 марта в Озёрске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все вопросы журналистов переадресовал в Министерство обороны.

На прошлой неделе стало известно, что 16 февраля начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения при подрыве на радиоуправляемом фугасе. У генерала оторваны ноги и выбит глаз. Медики в Сирии сумели стабилизировать состояние Милюхина, его отправил в Россию, сейчас он лежит в реанимации госпиталя Бурденко.

Официально с момента начала операции в Сирии Россия признала гибель 27 военных.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.03.17

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