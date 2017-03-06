NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 06.03.17

Активисты сообщили о гибели еще одного российского солдата в Сирии
фото underinformation.wordpress.com

Активисты сообщили о гибели еще одного российского солдата в Сирии

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что в Сирии при взятии Пальмиры погиб российский военнослужащий. Его имя – Артем Горбунов.

Группа ссылается на комментарий супруги военного «ВКонтакте» к записи о взятии Пальмиры. Женщина пишет, что ее муж погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду. По сведениям источников Conflict Intelligence Team, Артем Горбунов служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает радиостанция «Говорит Москва», также сегодня появилась информация о гибели в Сирии ещё одного российского военного – 23-летнего Ивана Слышкина. Он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Парня похоронили 2 марта в Озёрске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все вопросы журналистов переадресовал в Министерство обороны.

На прошлой неделе стало известно, что 16 февраля начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения при подрыве на радиоуправляемом фугасе. У генерала оторваны ноги и выбит глаз. Медики в Сирии сумели стабилизировать состояние Милюхина, его отправил в Россию, сейчас он лежит в реанимации госпиталя Бурденко.

Официально с момента начала операции в Сирии Россия признала гибель 27 военных.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.03.17

Довыборы в гордуму Екатеринбурга начнутся в Международный женский день. / В «новой» Москве ограблен дом главы департамента МЭР на 16 млн рублей. / В Свердловской области родители стали реже отказываться от тестирования детей на наркотики.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter