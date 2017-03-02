Пальмира вновь освобождена от террористов

Публикации за 02.03.17

Сирийская Пальмира вновь освобождена армией арабской республики при поддержке Военно-Космических сил России. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В первый раз боевики из террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в середине мая 2015 года. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам, передает «Интерфакс».

13 февраля Минобороны РФ опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками памятников Пальмиры. На кадрах, сделанных российским беспилотником, отчетливо видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона – прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры. Это были главные достопримечательности древнего города.

27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от джихадистов. Однако в конце года террористы вновь установили контроль над городом, а сирийские войска начали повторную операцию по возвращению Пальмиры.

26 февраля Минобороны Сирии обнародовало кадры боевых действий в районе Пальмиры, на которых видно, что в операции сирийских войск задействованы вертолеты и бронетехника. В район боевых действий, судя по видео, направлена тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которая оснащена 24 неуправляемыми ракетными снарядами.

Накануне сообщалось, что сирийская правительственная армия завершает освобождение цитадели в исторической части Пальмиры от боевиков.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.17

Референдум о доверии Куйвашеву – желанный, невероятный, малоприемлемый. Эксперты о новой предвыборной тактике резиденции губернатора. / В египетском аэропорту задержан гражданин РФ с взрывным устройством. / Зеленоградскому инспектору ДПС дали 3,5 года колонии за злоупотребления и взятку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»