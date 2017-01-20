Террористы ИГ взорвали самые известные памятники Пальмиры (ФОТО) / Полностью разрушен тетрапилон и частично – римский амфитеатр

Публикации за 20.01.17

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взорвали всемирно известный античный тетрапилон в сирийской Пальмире и разрушили часть римского амфитеатра – одни из главных достопримечательностей древнего города. Об этом сообщил руководитель сирийского управления памятниками античности и музеями Маамун Абдулкарим. Сирийский чиновник уточнил, что террористы взорвали фасад римского амфитеатра, передает Рейтер.

Напомним, что именно в амфитеатре в начале мая прошлого года прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению древнего города от террористов. Среди его участников был и виолончелист Сергей Ролдугин. В декабре игиловцы вновь захватили Пальмиру.

Концерт оркестра Мариинского театра в римском амфитеатре Пальмиры 5 мая 2016 года (фото: http://interview-so-zvezdoi.ru)

Античный тетрапилон в Пальмире представляет собой руины здания с четырьмя входами. Памятник состоит из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

Знаменитый античный тетрапилон в Пальмире (фото: istmira.com)

Накануне Генштаб Вооруженных сил РФ сообщил о том, что боевики ИГ перебросили в Пальмиру большое количество взрывчатки для уничтожения древних памятников.

После первого захвата Пальмиры игиловцы взорвали несколько древних построек, которые, по их мнению, противоречили исламу. В списке разрушенных террористами памятников значатся храмы Бэла и Баалшамина, Триумфальная арка и несколько погребальных башен. На развалинах Пальмиры был казнен директор местного археологического музея Халед аль-Асаад. Массовые казни устраивались в римском амфитеатре.

В марте прошлого года сирийские войска при поддержке ВКС России очистили Пальмиру от террористов. Город разминировали российские саперы. Археологи спроектировали 3D-карту Пальмиры, которая должна помочь при реставрации памятников.

Однако в декабре террористы ИГ перешли в наступление на древний город, сосредоточив значительные силы к востоку от Пальмиры. 11 декабря боевики взяли города под полный контроль. Сирийская армия отступила к аэродрому Т-4, расположенному в 90 км западнее древнего города.

Дамаск, Светлана Петрова

Дамаск. Другие новости 20.01.17

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